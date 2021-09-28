В Дновском районе следователи работают на месте убийства пожилой женщины

20:26, 28 сентября 2021, ПАИ

Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении по месту жительства в одной из деревень Дновского района тела 76-летней местной жительницы с телесными повреждениями в области лица. Об этом сообщает Telegram-канал Псковская сводка со ссылкой на следственный комитет Россиийской Федерации по Псковской области.

В ходе осмотра места происшествия на теле пострадавшей обнаружено ножевое ранение грудной клетки.

По данному факту СК Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В настоящее время следователи работают с предполагаемым злоумышленником, выясняют мотивы и иные обстоятельства совершенного преступления.