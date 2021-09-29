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В Перми актёр во время детского спектакля прямо на сцене курил вейп

В первоисточнике гусеница курила кальян. Фото Telegram

Актер во время детского спектакля в Пермском ТЮЗе курил вейп. Об этом пишет ИА URA.ru. На это в соцсетях пожаловалась пермячка, которая сходила со своей внучкой на спектакль. Актер в спектакле по «Алисе в стране чудес» играл гусеницу, которая по сюжету курит кальян.

«Я сегодня была возмущена спектаклем в Пермском театре юного зрителя. Во время спектакля „Алиса в стране чудес “ актер играющий гусеницу курил вейп», – пишет недовольная женщина в группе «Подслушано Пермь».

Женщина возмущена, что во время спектакля курение демонстрируется детям, даже несмотря на то, что в оригинале гусеница курила кальян. Также пользователь опубликовала фото из фойе театра, где актер в костюме гусеницы держит в руках электронную сигарету.

В комментариях многие пользователи встали на защиту актера, отмечая, что в оригинале гусеница курила кальян и что вейп безвреден в помещениях. «Да вы сами, меньше заостряйте на этом внимание, детям все равно. Мы выросли, все курили в мультиках и в фильмах. Выросла и не было желания курить», – вступился один из пользователей. «А вейпы в помещениях с такой кубатурой вполне безопасны в плане пассивной ингаляции», – сообщает о безопасности электронных сигарет другой пользователь. Также пользователи часто обращали внимание, что выросли на мультфильме «Ну, Погоди!», в котором волк постоянно курил сигареты и употреблял алкоголь, но от этого пить и курить они не захотели.

Получить оперативный комментарий от Пермского ТЮЗа не удалось. Информационное агентство отправило  в театр официальный запрос.

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