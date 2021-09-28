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Спорт

«Парк сервиса» будет располагаться в Новоржеве во время финального этапа ралли

В этом году в финальном этапе Кубка России по ралли уже заявлено 68 экипажей, что накладывает немалую ответственность на всех, кто причастен к организации и проведению соревнований Фото Земля новоржевская

Сегодня, 28 сентября, в администрации Новоржевского района состоялось заседание оргкомитета по проведению ралли «Пушкинские Горы – 2021». Об этом ПАИ сообщил корреспондент газеты «Земля новоржевская». На заседании присутствовали представители экстренных служб Новоржевского и Бежаницкого районов, заместитель главы администрации Новоржевского района Аркадий Васильев, руководители отделов администрации.

В этом году новоржевцев вновь ждет «Парк сервиса» на рыночной площади и такие спецучастки: в первый день ралли, 1 октября, – СУ 1 «Дубровы – Литово»; на следующий день – СУ 2, 4, и 7 по маршруту «Макарово – Зубково». И что приятно, в Новоржеве будет работать штаб ралли и состоится подведение итогов и награждение победителей.

Как сообщила в ходе оргкомитета консультант отдела по культуре, спорту и молодёжной политике администрации района Людмила Иванова, в Новоржевском районе готовы участвовать в качестве маршалов безопасности 30 человек.

В этом году в финальном этапе Кубка России по ралли уже заявлено 68 экипажей, что накладывает немалую ответственность на всех, кто причастен к организации и проведению соревнований. Трасса и скоростные участки обследованы организаторами вместе с представителями ГИБДД, есть новинки. Впервые в местах старта и финиша скоростных участков установлены заметные издалека баннеры, предупреждающие о предстоящем мероприятии и графике закрытия дорог.

Как подчеркнул организатор гонки, руководитель Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич, все нарушения Правил дорожного движения участниками соревнований вне спецучастков будут жестко пресекаться, а штрафы за подобные нарушения для спортсменов в разы больше установленных законодательством.

Кстати, Олег Мыслевич отметил, что название гонки лишь призвано привлечь участников и публику именем Пушкина, а вся нагрузка и большая работа приходится на Новоржевский и Опочецкий районы и выразил благодарность за гостеприимство.

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