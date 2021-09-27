Рекордное число атак на российские банки выявили эксперты в сентябре

07:58, 29 сентября 2021, ПАИ

С 16 по 25 сентября произошло более 75 DDoS-атак на российские банки, их зафиксировали специалисты компании Orange Business Services. В предыдущий пик, за весь август, было зарегистрировано 150 инцидентов, сообщает газета «Известия».

По словам руководителя направлений Anti-DDoS и WAF компании «Ростелеком-Солар» Тимура Ибрагимова, за три квартала 2021 года количество DDoS-атак на банки и финансовые организации РФ выросло более чем втрое. Пик активности хакеров пришелся на сентябрь — тогда было совершено почти 90% всех атак.

Представитель Банк России сообщил, что в организации зафиксировано в сентябре повышенное количество DDOS атак. Однако большинство из них имеют невысокие технические характеристики и были отражены базовым образом средствами защиты финансовых организаций. Хакеры атакуют обычно сервисы, обслуживающие платежи в электронной коммерции.

По словам замначальника департамента защиты информации «Газпромбанка» Алексея Плешкова, уровень DDoS-атак на финансовые организации в России стабильно высокий. Абсолютное количество атак может разниться в зависимости от внешних факторов и масштабных инфоповодов, таких как выборы, PR-акции, появление новых клиентских сервисов.