Футбольный арбитр из Острова обслужил матч «Зенита» и «Шанхая Шэньхуа» из Китая

10:41, 22 октября 2026, ПАИ

Помощник главного арбитра из Острова Донат Алексеев обслужил товарищеский матч юношеских команд петербургского «Зенита» и китайского «Шанхая Шэньхуа», который прошёл в манеже Газпром-академии. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

Матч между командами юношей 2012 года рождения завершился в пользу петербуржцев – 3:1. В одной бригаде с Алексеевым работали Арут Габриелян из Петрозаводска и Александр Мартюшевский из Сыктывкара.

В рамках визита китайской команды Газпром-академию посетили член Госсовета КНР Шэнь Ицинь, руководители министерства спорта и министерства образования Китая.