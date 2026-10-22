«Нужна экзекуция»: Свищёв озвучил ответную меру для стран, не пускающих российских спортсменов
Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв предложил лишать страны права проведения международных турниров, если они отказываются допускать российских спортсменов. Об этом пишет ТАСС.
По словам парламентария, такие государства нужно «подвергать экзекуции» и в дальнейшем отстранять от организации соревнований в случае недопуска россиян и нарушения гарантий принимающей стороны. Свищёв подчеркнул, что ключевую роль здесь должна сыграть готовность международных федераций.
Ранее Польша выслала российских и белорусских каратистов, не позволив им выступить на молодёжном чемпионате мира. Кроме того, Литва была лишена права проведения Кубка мира по современному пятиборью из-за отказа впускать россиян.
«Нужна экзекуция»: Свищёв озвучил ответную меру для стран, не пускающих российских спортсменов
Псковский Nordman проведёт первый матч в Премьер-лиге по настольному теннису против сборной Петербурга
Дегтярёв: World Athletics игнорирует решения МОК и продолжает беззаконие в отношении россиян