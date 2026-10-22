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Спорт

«Нужна экзекуция»: Свищёв озвучил ответную меру для стран, не пускающих российских спортсменов

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв предложил лишать страны права проведения международных турниров, если они отказываются допускать российских спортсменов. Об этом пишет ТАСС.

Дмитрий Свищёв. Фото из его телеграм-канала

По словам парламентария, такие государства нужно «подвергать экзекуции» и в дальнейшем отстранять от организации соревнований в случае недопуска россиян и нарушения гарантий принимающей стороны. Свищёв подчеркнул, что ключевую роль здесь должна сыграть готовность международных федераций.

Ранее Польша выслала российских и белорусских каратистов, не позволив им выступить на молодёжном чемпионате мира. Кроме того, Литва была лишена права проведения Кубка мира по современному пятиборью из-за отказа впускать россиян.

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