«Нужна экзекуция»: Свищёв озвучил ответную меру для стран, не пускающих российских спортсменов

17:12, 22 октября 2026, ПАИ

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв предложил лишать страны права проведения международных турниров, если они отказываются допускать российских спортсменов. Об этом пишет ТАСС.

По словам парламентария, такие государства нужно «подвергать экзекуции» и в дальнейшем отстранять от организации соревнований в случае недопуска россиян и нарушения гарантий принимающей стороны. Свищёв подчеркнул, что ключевую роль здесь должна сыграть готовность международных федераций.

Ранее Польша выслала российских и белорусских каратистов, не позволив им выступить на молодёжном чемпионате мира. Кроме того, Литва была лишена права проведения Кубка мира по современному пятиборью из-за отказа впускать россиян.