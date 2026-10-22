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Спорт

Дегтярёв: World Athletics игнорирует решения МОК и продолжает беззаконие в отношении россиян

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не считается с решениями Международного олимпийского комитета (МОК) и продолжает противоправные действия в отношении российских спортсменов. Об этом заявил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв, пишет ТАСС.

Михаил Дегтярёв. Фото из телеграм-канала министра

По словам министра, в июле World Athletics продлила отстранение россиян, после чего Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) во второй раз обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS). Глава World Athletics Себастьян Коу ранее подтвердил, что позиция организации по российскому вопросу не изменилась. Дегтярёв отметил, что ВФЛА ведёт судебный процесс, а World Athletics действует неконструктивно, продолжая беззаконие и игнорируя решения МОК.

Несмотря на ситуацию, отбор на Олимпийские игры продолжается, и по ряду видов спорта путёвки уже завоёваны. Министр выразил уверенность, что российская команда достойно выступит в Лос-Анджелесе, а состав будет максимально близок к тому, что был на Играх в Лондоне, когда санкции против российского спорта ещё не действовали.

Российские легкоатлеты с 2022 года лишены возможности участвовать в соревнованиях World Athletics даже в нейтральном статусе. В июле 2026 года МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям снять ограничения с отечественных спортсменов.

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