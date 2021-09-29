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Общество

Гадать по костям птиц, какая будет предстоящая зима, рекомендует народный календарь

29 сентября отмечается память святой Евфимии Всехвальной, жившей в III – начале IV веков в Халкидоне. Об этом сообщает портал calend.ru.

Согласно житию, Евфимия происходила из христианской семьи. Во времена гонений на христиан правитель города приказал собрать всех жителей на праздник в честь бога Марса. Местная христианская община в это время совершала свое богослужение, за это их арестовали. Всех христиан отправили на суд к императору, а молодую Евфимию правитель оставил в городе и попытался соблазнить ее.

Когда девушка отвергла предложения правителя, ее начали мучать, но она осталась невредимой. Тогда Евфимию бросили к диким зверям. Все они стали ластиться к ней, лишь медведица ранила ее. Вдруг послышался голос с неба, призывавший мученицу к себе. Евфимия тут же умерла, и в этот момент в городе произошло землетрясение, разрушившее языческие храмы.

В этот день на Руси ловили птиц и гадали по их косточкам о том, какой будет зима. Чем больше жира наросло на кости глухаря или утки — тем сильней будут морозы. Смотрели и на другие приметы. Если на Ефимию (Евфимию) тепло и сухо, то зима придет поздно и будет мягкой. А если в этот день слышали гром — ждали бесснежную зиму.

В это время продолжали заготавливать капусту на зиму. Главным образом, ее квасили. Квашеная капуста была отличным дополнением к столу, ведь это просто кладезь витаминов. К капусте нередко добавляли яблоки, морковь, клюкву и бруснику — кому что больше нравится. И сегодня квашеная капуста остается любимым и популярным способом добавить витаминов к зимнему столу.

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