Всемирный день сердца празднуется 29 сентября

08:31, 29 сентября 2021, ПАИ

29 сентября отмечается Всемирный день сердца (World Heart Day). Об этом пишет портал calend.ru.

Праздник впервые был организован в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Акцию поддержали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО и другие значимые организации. Первоначально День праздновался в последнее воскресенье сентября, а с 2011 года у него фиксированная дата — 29 сентября.

Цель введения новой даты — повысить осознание в обществе опасности, которая вызвана эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний в мире, а также инициировать всеобъемлющие профилактические меры в отношении ишемической болезни и мозгового инсульта во всех группах населения. Всемирный день сердца проводится под девизом «Сердце для жизни».