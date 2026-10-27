На улице Воеводы Шуйского и в Ломаном переулке в Пскове ограничат движение
Ограничения движения вводятся на улице Воеводы Шуйского и в Ломаном переулке в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Участок улицы Воеводы Шуйского от дома № 6 на улице Красных Просвещенцев (дорога вдоль данного здания также будет перекрыта) до дома № 11 на улице Воеводы Шуйского полностью закроют для автомобильного движения. Ограничения будут действовать с 08:00 до 17:00 ежедневно с 30 октября по 3 ноября. В ночное время суток проезд будет открыт.
Кроме того, на участке Ломаного переулка в районе дома № 7 с 29 октября по 6 ноября вводится однополосное движение.
Все ограничения введены в связи с проведением дорожных работ.
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