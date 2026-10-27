На улице Воеводы Шуйского и в Ломаном переулке в Пскове ограничат движение

19:16, 27 октября 2026, ПАИ

Ограничения движения вводятся на улице Воеводы Шуйского и в Ломаном переулке в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Участок улицы Воеводы Шуйского от дома № 6 на улице Красных Просвещенцев (дорога вдоль данного здания также будет перекрыта) до дома № 11 на улице Воеводы Шуйского полностью закроют для автомобильного движения. Ограничения будут действовать с 08:00 до 17:00 ежедневно с 30 октября по 3 ноября. В ночное время суток проезд будет открыт.

Кроме того, на участке Ломаного переулка в районе дома № 7 с 29 октября по 6 ноября вводится однополосное движение.

Все ограничения введены в связи с проведением дорожных работ.

Ранее сообщалось, что на мосту Александра Невского в Пскове завершают ремонт проезжей части.