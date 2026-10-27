Соглашение о сотрудничестве подписали «Отчий край» и министерство образования Псковской области
Министр образования Псковской области Александр Сорокин и директор центра патриотического воспитания детей и молодёжи «Отчий край» Ирина Рыбалова подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом ПАИ сообщили в министерстве образования Псковской области.
Предметом соглашения стало сотрудничество сторон в рамках методического сопровождения педагогов в духовно-нравственном и патриотическом воспитании детей дошкольного возраста и обучающихся начальных классов, а также взаимодействия по вопросам организации и проведения образовательных интенсивов, мастер-классов, тематических мероприятий.
Ранее сообщалось, что RT и медиахолдинг Псковской области подписали меморандум о сотрудничестве.
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Соглашение о сотрудничестве подписали «Отчий край» и министерство образования Псковской области