Соглашение о сотрудничестве подписали «Отчий край» и министерство образования Псковской области

18:55, 27 октября 2026, ПАИ

Министр образования Псковской области Александр Сорокин и директор центра патриотического воспитания детей и молодёжи «Отчий край» Ирина Рыбалова подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом ПАИ сообщили в министерстве образования Псковской области.

Предметом соглашения стало сотрудничество сторон в рамках методического сопровождения педагогов в духовно-нравственном и патриотическом воспитании детей дошкольного возраста и обучающихся начальных классов, а также взаимодействия по вопросам организации и проведения образовательных интенсивов, мастер-классов, тематических мероприятий.

Ранее сообщалось, что RT и медиахолдинг Псковской области подписали меморандум о сотрудничестве.