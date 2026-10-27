Гендиректор «Экогрупп» объяснил разницу тарифов на вывоз мусора в Псковской области

18:21, 27 октября 2026, ПАИ

Большая доля затрат регионального оператора по обращению с ТКО приходится на транспортировку отходов. Об этом рассказал генеральный директор компании «Экогрупп» Денис Кузнецов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 27 октября.

По словам руководителя компании, с 1 октября этого года льготный тариф для населения изменился на север и юге Псковской области: в северной зоне он составляет порядка 842,84 рубля, в южной – 688,07 рубля.

Денис Кузнецов пояснил, с чем связана такая разница: в южной зоне находится большее количество полигонов, и они логистически удобнее расположены.

«Машина проезжает меньшее расстояние за один день, чтобы обслужить ту или иную локацию. Соответственно, издержек меньше. Тариф тоже меньше», – отметил Денис Кузнецов и добавил, что именно транспортная составляющая растёт быстрее всего.