Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Традиционный осенний субботник прошёл в Пскове

Традиционный осенний субботник прошёл в Пскове сегодня, 27 октября, сообщает корреспондент ПАИ.

  • Субботник в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова
  • Субботник в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова
  • Субботник в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова
  • Субботник в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова
  • Субботник в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова
  • Субботник в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова
  • Субботник в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова
  • Субботник в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова

В акции приняли участие представители государственных органов, общественных организаций и жители городских микрорайонов. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с сотрудниками правительства региона вышел на субботник в Ботаническом саду.

«Традиционно два раза в год мы выходим на субботники с такой большой командой: правительством Псковской области, администрацией, нашими общественными организациями, ветеранами специальной военной операции. И всё для того, чтобы облегчить городским властям задачу подготовки нашего прекрасного парка к зиме», – отметил глава региона.

Уполномоченный при губернаторе по взаимодействию с Законодательным Собранием Псковской области и представительными органами муниципалитетов Александр Котов рассказал, что ежегодно участвует в подобных мероприятиях и это хороший способ навести порядок: коммунальным службам действительно сложно в кратчайшие сроки убирать последствия листопада, поэтому на помощь приходят местные жители, сотрудники разных предприятий, организаций, учреждений и правительства Псковской области.

«Мы помогаем убирать и оставляем после себя чистое, красивое место, хорошее и комфортное пространство. Более того, мы подаём пример всем тем, кто ещё не решился сходить на субботник. Так вот, я всех приглашаю: приходите, участвуйте, убирайте и делайте наш город чище!» – призвал Александр Котов.

Временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов в свою очередь подчеркнул, что субботники проходят на территории всего города в течение недели. Без сомнения, городские службы хорошо справляются с уборкой, но общими усилиями закрыть вопрос получается намного быстрее.

«Это сплочение коллектива, так называемый тимбилдинг. Люди собираются вместе, трудятся, меняют профиль своей работы, а как известно, лучший отдых – это как раз смена деятельности», – резюмировал он.

Раннее сообщалось, что осенние субботники организуют школы в Псковской области.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

27 октября 2026

Случаев гриппа в Псковской области не зарегистрировано – Роспотребнадзор
27 октября 2026

Научный стендап на тему гренландских китов прошёл в Пскове
27 октября 2026

Гендиректор «Экогрупп»: Нормативная база в сфере отходов не успевает за ростом объёмов мусора
27 октября 2026

Гендиректор «Экогрупп» объяснил, зачем нужна мусороперегрузочная станция в Псковском районе
27 октября 2026

Пропавшего несколько дней назад молодого человека ищут в Великих Луках
27 октября 2026

На улице Воеводы Шуйского и в Ломаном переулке в Пскове ограничат движение
27 октября 2026

Соглашение о сотрудничестве подписали «Отчий край» и министерство образования Псковской области
27 октября 2026

Традиционный осенний субботник прошёл в Пскове

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...