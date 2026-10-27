Традиционный осенний субботник прошёл в Пскове

18:28, 27 октября 2026, ПАИ

Традиционный осенний субботник прошёл в Пскове сегодня, 27 октября, сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: Екатерина Иванова



Фото: Екатерина Иванова



Фото: Екатерина Иванова



Фото: Екатерина Иванова



Фото: Екатерина Иванова



Фото: Екатерина Иванова



Фото: Екатерина Иванова



Фото: Екатерина Иванова















В акции приняли участие представители государственных органов, общественных организаций и жители городских микрорайонов. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с сотрудниками правительства региона вышел на субботник в Ботаническом саду.

«Традиционно два раза в год мы выходим на субботники с такой большой командой: правительством Псковской области, администрацией, нашими общественными организациями, ветеранами специальной военной операции. И всё для того, чтобы облегчить городским властям задачу подготовки нашего прекрасного парка к зиме», – отметил глава региона.

Уполномоченный при губернаторе по взаимодействию с Законодательным Собранием Псковской области и представительными органами муниципалитетов Александр Котов рассказал, что ежегодно участвует в подобных мероприятиях и это хороший способ навести порядок: коммунальным службам действительно сложно в кратчайшие сроки убирать последствия листопада, поэтому на помощь приходят местные жители, сотрудники разных предприятий, организаций, учреждений и правительства Псковской области.

«Мы помогаем убирать и оставляем после себя чистое, красивое место, хорошее и комфортное пространство. Более того, мы подаём пример всем тем, кто ещё не решился сходить на субботник. Так вот, я всех приглашаю: приходите, участвуйте, убирайте и делайте наш город чище!» – призвал Александр Котов.

Временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов в свою очередь подчеркнул, что субботники проходят на территории всего города в течение недели. Без сомнения, городские службы хорошо справляются с уборкой, но общими усилиями закрыть вопрос получается намного быстрее.

«Это сплочение коллектива, так называемый тимбилдинг. Люди собираются вместе, трудятся, меняют профиль своей работы, а как известно, лучший отдых – это как раз смена деятельности», – резюмировал он.

Раннее сообщалось, что осенние субботники организуют школы в Псковской области.