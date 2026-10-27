Гендиректор «Экогрупп»: Регоператор работает строго по территориальной схеме обращения с отходами

18:12, 27 октября 2026, ПАИ

Региональный оператор работает исключительно по территориальной схеме обращения с отходами и не может отклоняться от установленных маршрутов. Об этом заявил генеральный директор компании «Экогрупп» Денис Кузнецов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 27 октября.

По его словам, территориальная схема – это, по сути, инструкция, разработанная правительством Псковской области, профильными министерствами и другими ответственными органами. Этот документ размещён на сайте компании «Экогрупп».

«Мы не можем сделать шаг влево, шаг вправо. Как нам сказали, так мы везём», – подчеркнул Денис Кузнецов.

Он пояснил, как в настоящий момент выглядит путь отходов в Пскове. Мусорный пакет попадает в контейнер, после чего его забирает мусоровоз с задней загрузкой. Далее он едет напрямую на полигон, где отходы захораниваются.

По словам Дениса Кузнецова, сейчас разрабатывается новая территориальная схема, которая кардинально изменит текущую ситуацию с обращением с отходами в регионе.