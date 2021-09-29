2 пожара в Великолукском районе произошло за сутки
В Великолукском районе произошло два возгорания жилых домов, сообщила пресс-служба МЧС России по Псковской области.
В 16:36 в Великолукском районе в деревне Шелково произошло возгорание в жилом доме размером 3,5х9 метров. Огнем повреждена наружная стена на площади 4 метра квадратных.
Предположительной причиной назвали короткое замыкание электропроводки на входе в дом.
В 19:10 произошло возгорание в Великих Луках на улице 3-й Ударной Армии в жилом доме на две половины размером 6х10 метров. В квартире №2 в комнате огнем поврежден потолок по всей площади, также стены и пол.
Предположительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов (обогревателя).
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2 пожара в Великолукском районе произошло за сутки
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