2 пожара в Великолукском районе произошло за сутки

09:09, 29 сентября 2021, ПАИ

В Великолукском районе произошло два возгорания жилых домов, сообщила пресс-служба МЧС России по Псковской области.

В 16:36 в Великолукском районе в деревне Шелково произошло возгорание в жилом доме размером 3,5х9 метров. Огнем повреждена наружная стена на площади 4 метра квадратных.

Предположительной причиной назвали короткое замыкание электропроводки на входе в дом.

В 19:10 произошло возгорание в Великих Луках на улице 3-й Ударной Армии в жилом доме на две половины размером 6х10 метров. В квартире №2 в комнате огнем поврежден потолок по всей площади, также стены и пол.

Предположительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов (обогревателя).