В Псковской области петербуржец получил условный срок за контрабанду оружия

09:15, 29 сентября 2021, ПАИ

Прокуратурой Пыталовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя Санкт-Петербурга, сообщили в областной прокуратуре.

30 декабря 2019 года в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» остановили автомобиль Toyota Land Cruiser 200, за рулем которого находился житель Санкт-Петербурга. В салоне автомобиля обнаружили пистолет модели ПБ-4М (комплекс «ОСА»), относящийся к гражданскому оружию самообороны, пригодный для стрельбы.

Суд назначил подсудимому наказание в виде трёх лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.