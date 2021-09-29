В Псковской области петербуржец получил условный срок за контрабанду оружия
Прокуратурой Пыталовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя Санкт-Петербурга, сообщили в областной прокуратуре.
30 декабря 2019 года в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» остановили автомобиль Toyota Land Cruiser 200, за рулем которого находился житель Санкт-Петербурга. В салоне автомобиля обнаружили пистолет модели ПБ-4М (комплекс «ОСА»), относящийся к гражданскому оружию самообороны, пригодный для стрельбы.
Суд назначил подсудимому наказание в виде трёх лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.
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