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Общество

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области снова выросла

На прошедшей неделе в Псковской области зарегистрировано 5642 случая ОРВИ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 6,5%, она выше недельного порогового уровня по населению в целом на 33%. Превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастной группе до двух лет на 43,5%; от 3 до 6 лет – на 3,4 %; от 15 лет и старше – на 55,8%.

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей стала выше на 3,9%, выявлено 2905 случаев. Эпидпорог в городе превышен на 44,8%, в том числе среди детей до двух лет – на 29%; в категории от 7 до 14 лет – на 28,7%; от 15 лет и старше – на 108,3%.

За неделю госпитализировали 61 человека. Лабораторно обследовали на наличие возбудителей гриппа и ОРВИ 64 человека, проведено 778 исследований. У одного пациента был выделен парагрипп, у второго - аденовирусы, у пяти – РС-вирусы, у 6 – риновирус, у одного – бокавирус. Процент инфицированных среди обследуемых составил 21,88%.

В связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Псковской области полностью закрыта одна школа, 92 класса в 47 школах, 32 группы в 32 детских дошкольных учреждениях, 14 групп в 3 специальных учебных учреждениях.

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