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Общество

Ко Дню учителя в Псковской области стартует акция «Лес вместо букета»

5 октября празднуется Международный день учителя. В преддверии этого праздника проект «Посади лес» движения ЭКА запускает акцию «Лес вместо букета», сообщили организаторы.

Родители и школьники могут поздравить учителей, подарив им сертификат на настоящие деревья, которые высадят волонтеры движения на пострадавших от бедствий лесных территориях.

Для этого нужно перейти на сайт Posadiles.ru, выбрать необходимое количество деревьев, дизайн сертификата, добавить текст поздравления и внести пожертвование, после чего вручить сертификат учителю 5 октября вместо цветов.

После посадок деревьев учитель получит фото и GPS-координаты саженцев. При желании в сертификат можно добавить агроуходы за молодым лесом, которые повысят приживаемость деревьев.

«Посади лес» – краудфандинговая платформа движения ЭКА для сбора средств на восстановление лесов, действующая с 2015 года. За шесть лет силами проекта и волонтеров было высажено более 1,5 миллиона деревьев в 42 регионах страны. В 2020 году проект запустил мобильную игру «Посади лес» (Plant the forest) в стиле «три в ряд», с помощью которой можно вносить пожертвования на посадку реальных деревьев.

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