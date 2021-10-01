В Пскове перекроют участок улицы Кузбасской Дивизии
В Пскове с 8:00 2 октября до 24:00 3 октября перекроют участок улицы Кузбасской Дивизии в районе дома №36 (от улицы Владимирской в сторону Восточного проезда). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».
Ограничение связано с проведением работ в рамках реконструкции улицы Кузбасской Дивизии. В качестве объездов определены улица Коммунальная, а также улицы Никольская и Владимирская.
Псковичей просят быть внимательными и обращать внимание на схему организации дорожного движения.
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