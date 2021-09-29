В день рождения Валентина Курбатова псковичи пишут диктант «Бегущая cтрока»

10:17, 29 сентября 2021, ПАИ

29 сентября жители Псковской области принимают участие в диктанте по тексту книги Валентина Курбатова «Бегущая строка. Дневник провинциального литературного критика». Памятное мероприятие проходит в рамках первых чтений имени известного псковского прозаика и критика и приурочено ко дню его рождения. Сегодня Валентину Курбатову могло бы исполниться 82 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Главной площадкой для написания диктанта в Пскове стал smart-центр Псковской областной универсальной научной библиотеки. К мероприятию присоединятся также учащиеся учебных заведений региона и посетители учреждений культуры области.

Диктант «Бегущая строка» — одно из заключительных мероприятий первых чтений памяти Валентина Курбатова. В этот день в Псковском государственном университете также пройдет конференция «Филологические Курбатовские чтения». Кроме того, в театре драмы имени А. С. Пушкина состоится моноспектакль заслуженного артиста России Виктора Яковлева.

Валентин Курбатов — один из наиболее выдающихся российских прозаиков и литературных критиков XXI века. Он автор многих книг, посвященных творчеству классиков русской литературы и художников, а также нескольких сотен статей по проблемам литературоведения, искусствоведения, философии, религии.

Деятель культуры за свои заслуги был удостоен премий имени Льва Толстого, Павла Бажова, Горьковской премии, Патриаршей литературной премии, дважды становился лауреатом премии Администрации Псковской области и целого ряда других наград. За многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства в 2003 году он был награжден медалью Пушкина, а в 2016 стал обладателем еще одной государственной награды — ордена Дружбы. Президент России Владимир Путин вручил Валентину Курбатову Государственную премию в области литературы и искусства.

В рамках первых чтений имени критика в сквере Кутузова в Пскове появилась скамья имени Валентина Курбатова, а в Псковской областной универсальной научной библиотеке открыт для посещения его именной кабинет.

Ранее сообщалось, что в Псковской области может появиться литературная премия имени Валентина Курбатова.