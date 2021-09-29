Игорь Шаймарданов: Всю жизнь мечтал, чтобы ветки яблони лезли в крыльцо дома
Член Союза художников и Союза театральных деятелей России петербуржец Игорь Шаймарданов в видеоинтервью ПАИ рассказал о яблоне для внука.
«Заложил яблони в сад, дай бог что-то подрастет. Внук подрастет, скажет: от у меня дедуля какой был интересный — яблонями мне озаботился», - сказал художник.
Крошечная, буквально на несколько домов, расположенная на тупиковой дороге деревня, в двух километрах от Пушкинского заповедника, стала вторым домом петербуржского художника. Здесь Игорь Шаймарданов купил небольшой участок и второй год приезжает на лето
«Всю жизнь я мечтал, чтобы ветки яблони лезли в крыльцо дома», - добавил он.
Полную версию видеосюжета можно посмотреть здесь.
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