Игорь Шаймарданов: Всю жизнь мечтал, чтобы ветки яблони лезли в крыльцо дома

11:03, 29 сентября 2021, ПАИ

Член Союза художников и Союза театральных деятелей России петербуржец Игорь Шаймарданов в видеоинтервью ПАИ рассказал о яблоне для внука.

«Заложил яблони в сад, дай бог что-то подрастет. Внук подрастет, скажет: от у меня дедуля какой был интересный — яблонями мне озаботился», - сказал художник.

Крошечная, буквально на несколько домов, расположенная на тупиковой дороге деревня, в двух километрах от Пушкинского заповедника, стала вторым домом петербуржского художника. Здесь Игорь Шаймарданов купил небольшой участок и второй год приезжает на лето

«Всю жизнь я мечтал, чтобы ветки яблони лезли в крыльцо дома», - добавил он.

Полную версию видеосюжета можно посмотреть здесь.