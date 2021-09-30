Игорь Шаймарданов: Пушкин — это бездна

11:08, 29 сентября 2021, ПАИ

«Пушкин же — мне не дадут соврать пушкиноведы, пушкинофилы и пушкинолюбы — это такая бездна, по-хорошему», - заявил член Союза художников и Союза театральных деятелей России петербуржец Игорь Шаймарданов в видеоинтервью ПАИ.

Частый гость Пушкинского заповедника пишет здесь пушкинские пейзажи. Поэт — самый узнаваемый герой его работ. Публику давно покорил «ситцевый Пушкин» - картины, написанные буквально на кусках ситца. «Михайловские царапки» - серия, выполненная в особой технике — автор процарапывает контуры, а потом вбивает в них масляную краску. «Деревенский Пушкин» с сюжетами «Поэт танцует, желая получить письмо от Анны Керн». Серия с Ариной Родионовной, где Пушкин то дрова носит, то белье развешивает. В общем, сотни, если не тысячи, картин. Прелести формального изображения поэта быстро поняли продавцы сувениров. Им Шамарданов передает права на использование своих работ.

«Я не делаю над собой усилий. Если это доставляет мне радость, то почему я должен от этого отказываться или этого стыдиться? Если работа сделана честно, любой человек увидит, что она сделана честно. Это влечет за собой желание этой работой любоваться и эту работу иметь», - сказал художник.

Полную версию видеосюжета можно посмотреть здесь.