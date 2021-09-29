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Общество

Прогноз на зиму 2021-2022 обновил Росгидрометцентр

Вероятностный прогноз температурного режима в России на октябрь-март 2021/2022 годов опубликован Росгидрометцентр.

Ожидается, что за 6 месяцев холодного полугодия на севере Уральского, Сибирского федеральных округов и в Якутии температурный фон будет выше средних многолетних значений, на остальной территории России - около нормы. В отдельные месяцы средние значения температуры в южной половине Азиатской территории страны предполагаются ниже средних многолетних значений.

Отмечается, что оправдываемость прогнозов температурного режима на отопительный период, выпущенных Гидрометцентром России, за последние 20 лет колебалась в пределах 58 – 81%.

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