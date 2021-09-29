Соревнования по ликвидации ЧС техногенного характера проходят в Гдове

11:21, 29 сентября 2021, ПАИ



Фото: Гдовская заря



Фото: Гдовская заря



Фото: Гдовская заря



Фото: Гдовская заря



Фото: Гдовская заря



Фото: Гдовская заря



Фото: Гдовская заря



Фото: Гдовская заря



Фото: Гдовская заря



Фото: Гдовская заря



Фото: Гдовская заря



Фото: Гдовская заря



Фото: Гдовская заря



Фото: Гдовская заря



























В Гдове впервые проходят соревнования по ликвидации ЧС техногенного характера. Участие в мероприятии принимают три поисково-спасательных отряда из Великих Лук, Пскова и Гдова. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

«Всем участникам соревнования желаю быть внимательными, не допускать ошибок, и, конечно же, бороться за призовые места, а судейской коллегии желаю справедливого судейства», — поприветствовал участников заместитель начальника управления гражданской обороны Главного управления МЧС России по Псковской области Андрей Кириллов.

С 2011 года спасатели региона регулярно проводят соревнования по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, последние два года — водное многоборье, а сегодня впервые проходят соревнования по ликвидации ЧС техногенного характера.