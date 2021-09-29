Псковичей приглашают в школу консультантов по внедрению системы ОКНО

12:05, 29 сентября 2021, ПАИ

29 сентября стартует первый поток школы консультантов и оценщиков по внедрению системы ОКНО в организациях социальной сферы. Центр качества приглашает всех, кто готов работать над повышением качества услуг и жизни в своём регионе, сообщили в ПРОО «Команда 2018».

Система ОКНО основана на международных стандартах менеджмента качества. Программа создана с целью внедрения лучших практик в сфере социального обслуживания и ориентирована на потребности потребителей и повышение уровня их удовлетворенности.

Участники получат знания и обретут опыт по внедрению системы менеджмента качества (системы ОКНО) в своей организации и смогут помогать другим организациям пройти этот непростой, но очень нужный путь преобразования.

Курс для консультантов – это 40 часов теории и практики, также предусмотрена стажировка и, после получения заключений экспертов об успешном прохождении обучения, получение удостоверения консультанта.

ПРОО «Команда 2018» при поддержке Фонда президентских грантов реализует проект «Продюсерский центр СО НКО», партнёром которого является АНО Центр качества ОКНО.