Четыре человека скончались от коронавируса в Псковской области за сутки
В Псковской области от коронавируса скончались еще четыре человека. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 773 человека, пишет официальный Telegram-канал региона.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 50 265 случаев COVID-19 (164 — за прошедшие сутки). 42 992 пациента вылечились от коронавируса, из них 146 — за минувшие сутки.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Есть ли у вас водительские права?
29 сентября 2021
Проекты псковских памятников жертвам геноцида представили на конкурсе «Без срока давности. Минута молчания»
29 сентября 2021
«Газпром газораспределение Псков» повысил надежность газоснабжения микрорайона Пскова