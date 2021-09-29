Четыре человека скончались от коронавируса в Псковской области за сутки

12:09, 29 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончались еще четыре человека. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 773 человека, пишет официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 50 265 случаев COVID-19 (164 — за прошедшие сутки). 42 992 пациента вылечились от коронавируса, из них 146 — за минувшие сутки.