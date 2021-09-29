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Общество

Псковские НКО могут пройти самооценку по системе менеджмента «ОКНО»

23 сентября в Instagram-аккаунте АНО Центр качества «ОКНО» состоялся прямой эфир с директором системы «ОКНО» Жанной Котовой и заместителем председателя Псковского областного отделения Российского детского фонда Юлией Колесовой. Первопроходцы поделились опытом прохождения внешней оценки организации по системе менеджмента «ОКНО», сообщили в ПРОО «Команда 2018».

НКО Псковской области проходят внешнюю самооценку работы своих организаций через «ОКНО» в рамках проекта «Продюсерский центр СО НКО». Такая модель позволяет сравнить организацию с современной моделью менеджмента организаций социальной сферы. Её успешное прохождение является залогом получения знака качества.

В прямом эфире Жанна Котова отметила, что «ОКНО» — это проработка системных решений и развитие внутренних технологий. Генеральный директор АНО Центр качества «ОКНО» Илона Южакова отметила, что система менеджмента «ОКНО» — это творческий подход.

Юлия Колесова посоветовала всем некоммерческим организациям участвовать в подобных мероприятиях: «Самооценка – это хорошая возможность посмотреть на себя со стороны! Где ещё вы найдёте специалиста, который будет искренне заинтересован в успешном развитии вашей организации?».

Запись прямого эфира вы можете посмотреть по ссылке.

Проект «Продюсерский центр СО НКО» реализуется ПРОО «Команда 2018» при поддержке Фонда президентских грантов.

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