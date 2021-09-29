Наличие масок у пассажиров автобусов проверили в Пскове на нескольких маршрутах

12:31, 29 сентября 2021, ПАИ

29 октября в Пскове на автобусных маршрутах №17, 8а, 25 сотрудники комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области совместно с полицейскими проверили соблюдение псковичами антикоронавирусных мер, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Всем пассажирам, которые ехали в автобусах без масок, участники рейда выдавали маски и листовки о соблюдении противопандемического режима, а также предупреждали о мере наказания.

Напомним, за нарушения пассажирами требований Роспотребнадзора и указа губернатора сотрудники полиции составляют протоколы об административном правонарушении. Нарушителям грозит штраф в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей. В июле этого года в рамках такого рейда жителям Пскова и Великих Лук выписали 15 штрафов.

Ежедневно общественный транспорт в Пскове перевозит около 100 тысяч человек.

Рейды возобновлены по указу губернатора, который в своем видеообращении от 26 сентября отметил, что за неделю рост заболеваемости составил +30 %.

«Много. Динамика нарастает, поэтому ещё раз призываю всех к соблюдению требований противовирусной безопасности», — обратился губернатор к своим подписчикам и сообщил, что с 27 сентября возобновляются рейды в общественном транспорте.