Проекты псковских памятников жертвам геноцида представили на конкурсе «Без срока давности. Минута молчания»

13:05, 29 сентября 2021, ПАИ

Проекты мемориалов в память о жертвах геноцида, которые предлагается установить в Псковской области, представили на архитектурном конкурсе «Без срока давности. Минута молчания» представлены. Об этом пишет газета «Псковская правда» со ссылкой на пресс-центр конкурса, организатором которого выступают Общероссийское общественное движение «Поисковое движение России» и Московский архитектурный институт.

Автором одного из проектов выступил студент Псковского государственного университета Дмитрий Ворожцов. Он предложил разместить мемориал в Псковском районе, где в годы войны находился моглинский концлагерь. Памятник представляет собой скульптурную композицию из полированных бетонных камней, дополненных врезками полупрозрачного полимера и внутренней подсветкой. «Днем скульптуры отражают солнечный свет, а ночью - будто пламенеют изнутри– это метафора негасимого света души. В то же время в изломах камней угадывается что-то человеческое, будто смотришь на группу блуждающих силуэтов», - говорится в описании проекта.

К памятнику должна вести аллея из черного глянцевого камня, понижающего ближе к центру композиции, комплекс включает в себя и парковку, а также прогулочную площадку со скамейками.

Ещё один проект мемориала для Моглино представили студенты Российского университета дружбы народов Елизавета Кассай и Влада Клакова. Это яма, к ней ведет мемориальная галерея, расположенная внутри группы холмов. «Уходящие вниз узкие проходы будут создавать опустошающую атмосферу и напоминать о холоде, от которого в первые годы существования лагеря погибали многие его заключенные. Кроме того, подобное строение комплекса станет напоминанием о массовых расстрелах, проводившихся на близлежащих полях, где пленников выстраивали вдоль вырытой в земле траншеи», - объяснили студентки.

Предполагается, что основная часть мемориала будет расположена под землёй. Это сферический купол с отверстием на вершине, в него будет проникать свет. На стенах — небольшие огни, напоминающие мерцание свечей, слева среди бронзовых корней деревьев стекает вода, которая превращается в реку, огибающую пол. Также авторы проекта предлагают разбить мемориальный парк и установить мемориальную стену.

Мемориал «Тени войны» с очертаниями Российской Федерации предлагает установить в Моглино студентка Оренбургского государственного университета Анастасия Бойко.

Девушка предлагает построить на площадке стены от бараков для заключённых и разместить в комплексе силуэтные изображения людей. «Силуэты в воссозданных стенах - будто силуэты людей, оставшихся навсегда в этих бараках, в этой земле», - заявила Анастасия Бойко, предложив также вымостить камнем территорию комплекса и встроить рельсовые системы для передвижных скамеек.

Альбина Канчуга из Комсомольска-на-Амуре создала проект мемориала для размещения его в Пскове в Музейном переулке. В центре композиции — фигура человека, обмотанного колючей проволокой. «Его руки и лицо обращены к небу, он тянется к нему, всей душой желая, как птица, выбраться из плена и улететь из страшного места», - объяснила девушка.

Всероссийский конкурс среди студентов-архитекторов и молодых специалистов-архитекторов «Без срока давности. Минута молчания» проводят в год 80-летия начала Великой Отечественной войны. Его оператором является АНО «Арт-формула».

24 сентября состоялись слушания, в рамках которых авторы представили свои проекты. «Мы надеемся получить отклик от жителей тех мест, для которых спроектированы мемориалы», - отметила координатор конкурса Любовь Солдаткина.

Лучшие работы определит жюри, в ноябре их представят на выставке в Москве.