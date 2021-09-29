Кандидатуру на пост спикера Псковского областного Собрания обсудили лидеры партийных списков
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил новому депутатскому корпусу регионального парламента поддержать кандидатуру Александра Котова на должность председателя Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва. С такой просьбой глава региона обратился к лидерам партийных объединений, вошедших в новый состав Собрания, в ходе начавшихся межпартийных консультаций накануне первой установочной сессии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Во встрече с главой региона приняли участие Александр Котов («Единая Россия»), Пётр Алексеенко (КПРФ), Антон Минаков (ЛДПР), Артур Гайдук («Яблоко») и Андрей Маковский «(Новые люди»). Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Олег Брячак присутствовать не смог.
Михаил Ведерников начал с поздравления избранных депутатов: «Искренне хочу поздравить лидеров списка партий, которые прошли в Собрание седьмого созыва. Закончилась выборная кампания и пора обещаний, наступает важный, ответственный и длительный период работы, когда мы конкретными делами и умением договариваться должны доказать жителям Псковской области, что они сделали правильный выбор».
Губернатор подчеркнул, что в шестом созыве регионального парламента под председательством Александра Котова была выстроена конструктивная работа. «Было многое сделано, и мы видим, что принятые решения были правильными», - дал оценку деятельности Собрания и лично его председателя Михаил Ведерников.
Александр Котов поблагодарил главу региона за сказанные слова, а также своих коллег за конструктивную работу. «Нам не всегда приходилось принимать популярные решения - такая работа, но по сложным принципиальным вопросам нам удавалось выработать общую позицию», - сказал Александр Котов. Он призвал депутатов сосредоточиться не на партийных задачах и амбициях, а объединить усилия для решения конкретных задач. «Мы должны в рамках Собрания искать компромисс и слышать друг друга», - подчеркнул Александр Котов.
Он попросил коллег поддержать его кандидатуру на предстоящей сессии: «Я всегда старался так организовать работу Собрания, чтобы было равенство партий независимо от численности фракций, старался использовать справедливый подход и в случае избрания намерен так же строить работу и дальше».
«Мы считаем себя оппозиционной партией, но у нас общая задача – улучшить жизнь населения Псковской области, поэтому мы за конструктивный диалог», - озвучил позицию КПРФ Пётр Алексеенко.
Антон Минаков назвал деятельность предыдущего созыва Собрания продуктивной, поблагодарил коллег за поддержку инициированных фракцией ЛДПР законопроектов и выразил надежду, что новый состав депутатского корпуса также сможет выстроить работу эффективно.
«Мы только за плодотворное сотрудничество всех партий – двух мнений тут быть не может, и это движение должно быть взаимным», - высказался представитель «Яблока» Артур Гайдук.
Представитель партии «Новые люди», впервые вошедшей в состав регионального парламента, Антон Маковский также подтвердил готовность к диалогу. «Мы готовы поддерживать конструктивные решения, направленные на благо жителей региона», - сказал он.
Выборы спикера регионального парламента состоятся 30 сентября на сессии. Голосование будет тайным.
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