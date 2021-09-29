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Общество

Печорский районный суд рассмотрел уголовное дело о краже имущества

21 сентября Печорский районный суд рассмотрел уголовное дело мужчины без гражданства, обвиняемого в краже имущества, сообщил Telegram-канал объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Псковской области.

Летом 2021 года подсудимый украл у потерпевшего из сарая самодельный заточный станок, двигатель от стиральной машины, два топора, три молотка и два разводных ключа. Также из дома похитил компрессор из холодильника, детали от кинескопного телевизора, швейную машинку, печной шибер, печные дверцы, взяв с собой рубашку и ветровку потерпевшего.

Подсудимый причинил материальный ущерб в размере 8 250 рублей. Мужчина свою вину признал в полном объеме.

Приговор вынесли по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, назначив наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев условно с аналогичным испытательным сроком.

 

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