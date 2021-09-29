Преподаватель псковского техникума представляет регион на конкурсе «Учитель года России – 2021»

14:01, 29 сентября 2021, ПАИ

Преподаватель Псковского кооперативного техникума Екатерина Савичева представляет Псковскую область на федеральном этапе всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021», пишет официальный Telegram-канал региона со ссылкой на комитет по образованию области.

29 сентября завершается второе конкурсное испытание для учителей со всей страны. Вечером станет известно, кто из педагогов продолжит участие в конкурсе и будет бороться за звание учителя года страны.

10 октября состоится торжественная церемония в Государственном Кремлевском дворце, где наградят победителей конкурса.

Всероссийский конкурс «Учитель года России» является одним из самых масштабных и значимых событий в сфере педагогики. В 2021 году конкурс проходит 32-й раз, испытания федерального этапа организованы в Ростове-на-Дону.