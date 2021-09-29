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Общество

Около 1900 человек в Псковской области легализовали трудовые отношения

Трудовые отношения легализовали около 1900 человек в Псковской области. Об этом рассказал заместитель председателя комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Логачев во время круглого стола в медиацентре ПАИ.

«На 1 сентября легализовано порядка 60 %: это цифра, если говорить точно, 1886 человек, 58,9 % заключили трудовые договоры в ходе реализации мер легализации трудовых отношений», - отметил Логачев.

По словам спикера, 3200 человек в регионе должны быть выведены из теневой занятости в текущем году.

«Мы эти данные достаточно жестко контролируем, направляем в Пенсионный фонд, Пенсионный фонд отсматривает, что начались выплаты с заработной платы этих людей, в этом случае факт трудоустройства у нас подтверждается», - рассказал Сергей Логачев.

Процесс контролируется комиссией под руководством губернатора Михаила Ведерникова. В состав комиссии входят ответственные работники органов исполнительной власти, Государственной инспекции труда, УМВД, Следственный комитет, Федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования. Такие же комиссии созданы в муниципальных образованиях области.

«Работа начинается с того, что проводится мониторинг деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, выявляются возможные факты, информация направляется в Государственную инспекцию труда, и совместно с прокуратурой делаются проверки конкретных работодателей в целях выявления таких фактов», - подчеркнул спикер.

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