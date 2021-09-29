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Общество

Комиссия по легализации незаконных трудовых отношений Псковской области проверила более 60 юридических лиц

С августа по сентябрь в Псковской области комиссия по легализации незаконных трудовых отношений проверила более 60 юридических лиц, инспекторы выявили 50 сотрудников, которые работали на условиях устной договоренности. Об этом заявил руководитель Государственной инспекции труда Псковской области Геннадий Иойлев на круглом столе в медиацентре ПАИ, передает корреспондент Псковского агентства информации.  

По словам Иойлева, сейчас все эти работники трудоустроены на основании решений Госинспекции труда. А все работодатели привлечены к административной ответственности по соответствующим составам.

«Мы всегда разъясняем и говорим работодателям, что правильнее оформить трудовые отношения и не подвергать себя рискам последующего административного воздействия со стороны надзорных органов», - отметил Иойлев.

Он также подчеркнул, что за подобные нарушения предусмотрены штрафы, в том числе свыше 50 тысяч рублей для юридических лиц.

В медиацентре Псковского агентства информации проходит круглый стол, посвященный легализации трудовых отношений. На заседании присутствуют представители налоговой и трудовой инспекции, Псковского отделения Пенсионного фонда России, комитета по труду и занятости Псковской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе и профсоюзов.

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