Пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню сердца, проходит в медиацентре ПАИ

15:13, 29 сентября 2021, ПАИ

О статистике заболеваемости и смертности от болезней сердца в регионе, влиянии пандемии коронавируса на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а также о методиках лечения кардиологических заболеваний в Псковской области 29 сентября в медиацентре ПАИ разговариваем с руководителем регионального сосудистого центра Сергеем Калашниковым.