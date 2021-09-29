Пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню сердца, проходит в медиацентре ПАИ
О статистике заболеваемости и смертности от болезней сердца в регионе, влиянии пандемии коронавируса на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а также о методиках лечения кардиологических заболеваний в Псковской области 29 сентября в медиацентре ПАИ разговариваем с руководителем регионального сосудистого центра Сергеем Калашниковым.
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