Около 6 тысяч жителей Псковской области болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями ежегодно

15:17, 29 сентября 2021, ПАИ

Ежегодно в Псковской области сердечно-сосудистыми заболеваниями болеют 5600-5700 человек, включая пациентов с инсультами. Об этом заявил руководитель регионального сосудистого центра Сергей Калашников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 29 сентября.

По его словам, сейчас уже не редкость, что у пациентов моложе 40 лет случаются инсульты и инфаркты. У совсем молодых людей, как подчеркнул Сергей Калашников, это связано с генетическими заболеваниями. Эти особенности метаболизма вызывают повреждение сосудов или аномальное строение сосудов.

«Стресс приводит к нарушению обмена веществ, почти шаг к диабету, ненормальный сон тоже, нужно спать не менее 6-7 часов в сутки. Полноценный сон важен для сердца и для организма в целом. Недосып — это стресс для организма», - считает спикер.