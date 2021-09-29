Сергей Калашников: Сердечным заболеваниям больше подвержены мужчины, их образ жизни «не праведный»
Сердечно-сосудистым заболеваниям больше подвержены мужчины, это связано с образом жизни. Об этом заявил руководитель регионального сосудистого центра Сергей Калашников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 29 сентября.
По словам Калашникова, мужчины ведут «не столь праведный образ жизни», а физиологически женщины крепче мужчин.
«Женщины гораздо более стрессоустойчивы», - сказал врач.
Кроме того, он рассказал, что курение в два раза увеличивает риск развития инсульта, инфаркта. По информации ВОЗ, 10 граммов этилового спирта в день не вредно для здоровья, мужчинам можно принимать не больше одной дозы в день.
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