Волшебный мир детства: в Пскове открылась вторая модельная библиотека

16:23, 29 сентября 2021, ПАИ

29 сентября в Пскове состоялось торжественное открытие Детской экологической библиотеки «Радуга», модернизированной в рамках нацпроекта «Культура». Это вторая модельная библиотека, открывающаяся в городе благодаря участию и победе в федеральном проекте «Культурная среда». В современном мире библиотеки не стоят на месте, и псковское учреждение — не исключение. Корреспондент Псковского агентства информации убедилась в том, что «Радуга» кардинально преобразилась.

Источник вдохновения

В церемонии открытия приняли участие представители региональной и муниципальной власти, работники учреждения и читатели. Обладатель звания «Душа Земли Псковской» Вячеслав Рахман по традиции исполнил гимн библиотек Пскова «Приходи к нам, человек». Также порадовали гостей своим творчеством исполнительницы местных вокальных студий.

Приветственное слово прислали заместитель министра культуры Ольга Ярилова и координатор федерального проекта по созданию модельных библиотек, генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

Ольга Ярилова подчеркнула, что государство ежегодно увеличивает финансирование библиотек, понимая, что инвестиции в человеческий капитал — залог успешного настоящего и будущего нашей страны. Она поблагодарила всех причастных за активную работу и неравнодушие к библиотечной сфере. Замминистра отметила, что Псковская область уделяет большое внимание продвижению чтения и укреплению международных профессиональных связей. «Ежегодный форум «Русский запад» собирает на одной площадке представителей книжной индустрии из Эстонии, Латвии, Польши, Белоруссии и позволяет налаживать контакты между писателями, издателями и специалистами по комплектованию. Я желаю вам, чтобы модельная библиотека оставалась для вас постоянным источником вдохновения и стимулом к интеллектуальному развитию. И пусть каждый день, проведенный здесь, поможет вам открыть не только новое в себе, но и в целом мире», - обратилась Ольга Ярилова к псковичам.

Вадим Дуда поздравил горожан с этим замечательным событием и заметил, что обретен новый взгляд на учреждение в результате победы в конкурсе нацпроекта. «Вы справились с модернизацией, приятным, но таким непростым процессом совершенствования. Все ваши усилия привели к моменту, в котором мы находимся сейчас», - констатировал он. Координатор федерального проекта заметил, что сегодня библиотека — это место встречи традиций и технологий, самобытности и инноваций, прошлого и настоящего. Он отметил важность привлечения интереса детей к книгам, в том числе при помощи технологий 3D, дополненной реальности, нахождения новых идей для диалога с читателем. Национальный проект, по его словам, уже третий год является инноватором библиотечной отрасли. «В каждом регионе в модельных библиотеках свой лидер, своя команда. Это люди, которые имеют высокую мотивацию, и которые готовы брать на себя ответственность. Вы ярчайший тому пример», - сказал он работникам «Радуги».

Вадим Дуда добавил, что Псковская область является активным участником межнационального культурного диалога. «Благодаря вам, дорогие коллеги, расширяется литературная география российских читателей. На конференции «Культура приграничья» вы знакомите нас с книжными новинками Прибалтики, открываете новые имена писателей, транслируете профессиональному сообществу ценнейший опыт зарубежных коллег. От всего сердца поздравляю вас с новой эпохой в жизни библиотеки, с началом увлекательного пути», - завершил свою речь Вадим Дуда.

В добрый путь

Собравшихся лично поприветствовала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Она сообщила, что за три года в регионе появилось 8 модельных библиотек. По словам вице-губернатора, нацпроект «Культура» является стимулом для развития библиотечного дела и библиотек в новом формате. Она добавила, что библиотека остаётся сегодня одним из самых важных звеньев в формировании новой культуры, нового поведения, нового мышления. «Я очень рада за город Псков и экологическую библиотеку, потому что она уникальная. Она естественным путем завоевала право быть в числе лидеров при создании модельных библиотек. Экология - это основа будущего, основа развития», - считает Вера Емельянова. Она напомнила, что в проекте участвуют средства федерального, регионального и муниципального бюджетов, в связи с чем выразила благодарность властям города за содействие в развитии. «Будем двигаться вперед, чтобы библиотека не пустовала, чтобы здесь постоянно были посетители. Не сомневаюсь, что их будет много», - подытожила вице-губернатор.

Глава Пскова Елена Полонская рассказала, что библиотека уже более 40 лет является настоящей точкой притяжения для жителей целого микрорайона. По её словам, экологическое воспитание, патриотическое воспитание — это заслуга руководителя библиотеки, коллектива. Елена Полонская также поблагодарила региональные власти, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за огромное внимание к Пскову, к развитию библиотечной системы на территории муниципалитета. «Команда библиотеки — молодцы. Своевременно направили заявку, отстояли право получить субсидии на развитие и ремонт библиотеки», - продолжила глава Пскова. Она пожелала всем сотрудникам учреждения удачи, поддержки жителей микрорайона, взаимопонимания и чтобы маленькие читатели как можно чаще посещали библиотеку. Елена Полонская назвала «Радугу» настоящей жемчужиной, которой жители могут гордиться. «Удачи вам и в добрый путь», - заключила она.

И. п. главы администрации Пскова Борис Елкин согласился, что открытие новой библиотеки - большое событие для города. «Я считаю, что в современном мире гаджетов, когда подрастающее поколение не всегда желает выходить за пределы дома, важно, что есть такое место, куда можно прийти, где можно провести время с пользой», сказал он и поблагодарил коллектив и всех причастных к процессу. Борис Елкин пожелал, чтобы жители всего города посещали эту библиотеку. «Оно того стоит», - уверен он.

Руководитель Централизованной библиотечной системы города Пскова Галина Большакова поблагодарила гостей за теплые слова и отметила, что главное — присутствие у библиотекаря души. «Если не будет желания идти навстречу читателю, ничего не получится. Никакие новые гаджеты, новые технологии не привлекут — если только поначалу. А потом, если библиотекарь не будет сам привлекательным, не будет настоящей работы», - считает она. Галина Большакова пожелала коллективу библиотеки сплоченности и хороших умных партнеров, «держать нос по ветру и не спускать свою планку».

Читатели присоединились к поздравлениям и подарили «новосёлам» торт. По словам псковичей, месяцы, которые длился ремонт, дались им сложно — в других библиотеках все словно не родное. «Наш дом преобразился, он заиграл новыми красками. Нас встречают здесь любимые лица. Пусть библиотека процветает и отбоя от читателей не знает», - отметила одна из читательниц.

Затем почетные гости вместе с юными читателями перерезали красную ленточку и отправились в путешествие по экологическим тропам учреждения.

Вложили частичку души

Экскурсию провела заведующая модельной детской экологической библиотекой «Радуга» Ольга Незнанова. Она поблагодарила всех, кто пришел разделить столь радостной событие. Руководитель учреждения рассказала, что в рамках модернизации в библиотеке был сделан капитальный ремонт, в помещениях создана безбарьерная среда — на входе в учреждение установлен пандус для обеспечения доступности библиотеки для маломобильных групп граждан. Проведены работы по реконструкции санузла. Улучшено техническое оснащение библиотеки: увеличено число компьютеризированных рабочих мест пользователей, приобретена современная техника и мультимедийное оборудование (моноблоки, планшеты, интерактивная доска, интерактивный глобус, акустическая система). Для комфортного и приятного времяпрепровождения в библиотеке установлена современная мобильная библиотечная мебель.

Был разработан и реализован уникальный дизайн-проект, его авторами стали представители ПсковГУ, которые уже давно сотрудничают с библиотеками города. Старший преподаватель кафедры дизайна ПсковГУ Александра Рычкова и студентка 1 курса магистратуры Института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ Татьяна Бесхлебная сумели объединить название «Радуга» и природное богатство региона. Природа и природные явления отражены в графическом оформлении стен, в форме и цвете мебели и декора. В библиотеке появились новые функциональные зоны: зал дошкольников и младших школьников, подростковый зал, событийная площадка.

Татьяна Бесхлебная подчеркнула, что интерьер получился не просто красивым, он включает в себя и краеведение, и экологию. Каждое помещение обозначает конкретный природоохранный объект — Псково-Чудское озеро, Полистовский заповедник, Ремдовский заказник, пещеры Псковской области. Для каждого помещения были подобраны индивидуальные разработки мебели, некоторые созданы специально для этой библиотеки. Велся авторский надзор от и до — до последней вкрученной лампочки. Вся инфографика, все росписи стен выполнены вручную — дизайнер вложила частичку души.

Александра Рычкова добавила, что одно из главных преображений библиотеки — то, которое произошло с людьми. По словам дизайнера, теперь в этом месте энергетика совсем иная, позитивная.

Присутствовала на открытии детский писатель, член Союза писателей Санкт-Петербурга Ирина Зартайская. Все желающие могли с ней пообщаться и задать интересующие вопросы. «Я поражена этой невообразимой силе духа, титанической активности, радости коллектива. Такие хрупкие женщины сами переносили книжки из одного помещения в другое, чтобы делать ремонт. Наверное, про это надо написать книжку. Вы этого заслужили», - поделилась она впечатлениями.

Сразу после торжественных мероприятий новая библиотека распахнула двери для читателей. В этот день на событийной площадке библиотеки прошел обучающий мастер-класс с использованием 3D ручек, который провели специалисты Детского технопарка «Кванториум». Также состоялась презентация фотовыставки «Взгляд», на которой были представлены дипломные работы выпускников Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова 2021 года, обучавшихся по специализации «фото и видеотворчество». Выставка посвящена Пскову, его достопримечательностям, природному богатству и людям, живущим в нем. Гости мероприятия также смогли побеседовать с авторами работ и их руководителем, познакомиться с новыми возможностями модельной библиотеки, в том числе с преимуществами работы с графическим планшетом. В заключение Ирина Зартайская познакомила маленьких гостей со своими произведениями и провела авторский мастер-класс.