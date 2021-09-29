Псковский кардиолог: Талия у женщины должна быть не более 80 сантиметров

15:38, 29 сентября 2021, ПАИ

У женщин талия должна быть не более 80 сантиметров, у мужчин — 94 сантиметров. Каждые лишние 5 сантиметров талии увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 15-17%. Об этом заявил руководитель регионального сосудистого центра Сергей Калашников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 29 сентября.

По словам Сергея Калашникова, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний нужно проходить пешком по 10 тысяч шагов в день, а также ограничить потребление соли (не более 4-5 граммов в день) и сараха.

«Соль влияет так, что вмешивается в метаболизм, большое количество соли организм воспринимает как фактор недостатка жидкости, он сужает сосуды и повышает давление», - объяснил Сергей Калашников.

Кроме того, он подчеркнул, что в день человек должен выпивать по 2 литра воды.