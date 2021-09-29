Сергей Калашников: Коронавирус провоцирует сердечно-сосудистые заболевания

15:43, 29 сентября 2021, ПАИ

Коронавирус провоцирует сердечно-сосудистые заболевания у людей. Об этом заявил руководитель регионального сосудистого центра Сергей Калашников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 29 сентября.

По его словам, в пандемию количество пациентов с инфарктом увеличивается, потому что ковид вызывает повышенную свертываемость, воспаление сосудов.

«Кровь быстрее сворачивается, ковид утяжеляет течение инфаркта и инсульта», - сказал Калашников.