Сергей Калашников: Коронавирус провоцирует сердечно-сосудистые заболевания
Коронавирус провоцирует сердечно-сосудистые заболевания у людей. Об этом заявил руководитель регионального сосудистого центра Сергей Калашников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 29 сентября.
По его словам, в пандемию количество пациентов с инфарктом увеличивается, потому что ковид вызывает повышенную свертываемость, воспаление сосудов.
«Кровь быстрее сворачивается, ковид утяжеляет течение инфаркта и инсульта», - сказал Калашников.
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