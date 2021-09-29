В Пскове женщины чаще сталкиваются с дискриминацией, чем мужчины, при трудоустройстве
63% псковичей уверены, что на псковском рынке труда присутствует дискриминация по возрасту, но сталкивались с этой ситуацией примерно 38% опрошенных, заявил пресс-центр SuperJob.
43% опрошенных рассказали о дискриминации по половому признаку. Среди опрошенных 22% рассказали о том, что действительно столкнулись с такой проблемой на собеседованиях, это примерно каждый 5-й житель Псковской области. Женщины встречаются с этим чаще, чем мужчины, примерно на 7%.
По сравнению с 2018 годом число людей, сталкивающихся с такой проблемой, стало меньше. Отметили, что возможной причиной изменений могла стать пандемия, в ходе которой многие люди перешли на удаленную работу, которая и снизила риск дискриминации.
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В Пскове женщины чаще сталкиваются с дискриминацией, чем мужчины, при трудоустройстве