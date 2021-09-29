Сергей Калашников: Коронавирус останется с людьми навсегда
Руководитель регионального сосудистого центра Сергей Калашников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 29 сентября считает, что коронавирус останется с людьми навсегда.
«Надо просто привыкнуть к нему [к коронавирусу, - ПАИ], говорить о нем меньше», - отметил Калашников.
Также врач рассказал, что в пандемию увеличилось количество пациентов с инфарктом, поскольку коронавирус вызывает повышенную свертываемость и воспалению сосудов. «Коронавирус утяжеляет течение инфаркта и инсульта у человека», - добавил Сергей Калашников.
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