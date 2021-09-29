Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Четырьмя дипломами и двумя почётными кубками награждены псковичи на Всероссийском фестивале песни «Мелодии Победы»

  • Итоги фестиваля в Чечне
    Фото: Псковский колледж искусств
  • Итоги фестиваля в Чечне
    Фото: Псковский колледж искусств
  • Итоги фестиваля в Чечне
    Фото: Псковский колледж искусств
  • Итоги фестиваля в Чечне
    Фото: Псковский колледж искусств
  • Итоги фестиваля в Чечне
    Фото: Псковский колледж искусств

Творческая делегация Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова успешно выступила на Всероссийском фестивале-конкурсе военной и патриотической песни «Мелодии Победы», посвящённом 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Финал конкурса прошёл с 24 по 26 сентября в очном формате в Грозном (Чечня) во Дворце торжеств имени Д. Омаева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

Псковскую область на конкурсе представили студенты специальности «музыкальное искусство эстрады» Анастасия Куклина, Анастасия Алексеева, Валерий Огло и преподаватель эстрадного вокала Екатерина Камалова.

Мероприятие проводила Региональная общественная организация «Всемирный конгресс чеченского народа» совместно с Министерством культуры Чеченской Республики, при поддержке Российского фонда культуры в рамках национального проекта «Культура».

В финале конкурса приняли участие вокалисты из 12 регионов России, в том числе из Чеченской Республики, Ставропольского края, Республики Крым, Республики Северная Осетия, Республики Дагестан, Республики Калмыкия, Красноярского края, Москвы, Вологды, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Тамбова и других городов.

Общее количество участников фестиваля составило 200 человек в возрасте от 16 до 35 лет.

По результатам конкурсных прослушиваний Екатерина Камалова и Валерий Огло получили звание лауреатов. Студентки Анастасия Куклина и Анастасия Алексеева награждены дипломами 1 степени (почётное 4-е место).

Это не первое личное участие в конкурсе молодого преподавателя Екатерины Камаловой и студентов её класса в городе Грозном.

«Этот конкурс стал для меня и моих учеников новым этапом профессионального роста. Военные и патриотические песни – особый репертуар, требующий не только хорошей технической подготовки, но и глубокого «проживания» музыкального материала, эмоционального погружения в тематику», - отметила Екатерина Камалова. Нас очень вдохновила высокая оценка жюри, которое отметило каждого участника делегации колледжа: два лауреатских звания и два диплома 1 степени – это большая победа псковской исполнительской школы».

Особые слова благодарности администрация колледжа искусств выражает Саиду Ахмадовичу Дукаеву (Псков), Магомеду Исаевичу Алхазурову и Ибрагиму Рашидовичу Базаеву (Грозный) за тёплый приём, внимание и поддержку псковских вокалистов. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас водительские права?
Проголосовать >>>

29 сентября 2021

Пригородная пассажирская компания анонсировала запуск поезда Великие Луки – Себеж

29 сентября 2021

В Детском парке снова установили силомер
29 сентября 2021

Три поисково-спасательных отряда приняли участие в соревновании по ликвидации ЧС техногенного характера в Гдове
29 сентября 2021

Путин сообщил о 30 заболевших COVID-19 в его окружении
29 сентября 2021

Водитель сбил женщину-пешехода и скрылся с места ДТП в Великих Луках
29 сентября 2021

Более 6700 самозанятых зарегистрировано в Псковской области
29 сентября 2021

1007 случаев коронавируса выявили в Псковской области за неделю
29 сентября 2021

На 40% снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...