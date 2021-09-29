Четырьмя дипломами и двумя почётными кубками награждены псковичи на Всероссийском фестивале песни «Мелодии Победы»

16:35, 29 сентября 2021, ПАИ



Фото: Псковский колледж искусств



Фото: Псковский колледж искусств



Фото: Псковский колледж искусств



Фото: Псковский колледж искусств



Фото: Псковский колледж искусств









Творческая делегация Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова успешно выступила на Всероссийском фестивале-конкурсе военной и патриотической песни «Мелодии Победы», посвящённом 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Финал конкурса прошёл с 24 по 26 сентября в очном формате в Грозном (Чечня) во Дворце торжеств имени Д. Омаева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

Псковскую область на конкурсе представили студенты специальности «музыкальное искусство эстрады» Анастасия Куклина, Анастасия Алексеева, Валерий Огло и преподаватель эстрадного вокала Екатерина Камалова.

Мероприятие проводила Региональная общественная организация «Всемирный конгресс чеченского народа» совместно с Министерством культуры Чеченской Республики, при поддержке Российского фонда культуры в рамках национального проекта «Культура».

В финале конкурса приняли участие вокалисты из 12 регионов России, в том числе из Чеченской Республики, Ставропольского края, Республики Крым, Республики Северная Осетия, Республики Дагестан, Республики Калмыкия, Красноярского края, Москвы, Вологды, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Тамбова и других городов.

Общее количество участников фестиваля составило 200 человек в возрасте от 16 до 35 лет.

По результатам конкурсных прослушиваний Екатерина Камалова и Валерий Огло получили звание лауреатов. Студентки Анастасия Куклина и Анастасия Алексеева награждены дипломами 1 степени (почётное 4-е место).

Это не первое личное участие в конкурсе молодого преподавателя Екатерины Камаловой и студентов её класса в городе Грозном.

«Этот конкурс стал для меня и моих учеников новым этапом профессионального роста. Военные и патриотические песни – особый репертуар, требующий не только хорошей технической подготовки, но и глубокого «проживания» музыкального материала, эмоционального погружения в тематику», - отметила Екатерина Камалова. Нас очень вдохновила высокая оценка жюри, которое отметило каждого участника делегации колледжа: два лауреатских звания и два диплома 1 степени – это большая победа псковской исполнительской школы».

Особые слова благодарности администрация колледжа искусств выражает Саиду Ахмадовичу Дукаеву (Псков), Магомеду Исаевичу Алхазурову и Ибрагиму Рашидовичу Базаеву (Грозный) за тёплый приём, внимание и поддержку псковских вокалистов.