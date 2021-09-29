Сергей Калашников: 80% перенесших инсульт псковичей становятся инвалидами

16:43, 29 сентября 2021, ПАИ

Руководитель регионального сосудистого центра Сергей Калашников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 29 сентября рассказал, что 80% пациентов, перенесших инсульт, становятся инвалидами.

«Оставшиеся 20% имеют риск повторного развития инсульта в течение года, - отметил Калашников. – Инсульт – это признак того, что в организме настолько все изломано и испорчено, что это начинает проявляться в таких заболеваниях».

По словам врача, в регионе не так давно появились программы реабилитации для пациентов, перенесших инсульт.

«Даже при хорошем исходе и реабилитации не более 30% пациентов будут адаптированы к прежней жизни», - добавил Калашников.