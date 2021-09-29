Сергей Калашников: 80% перенесших инсульт псковичей становятся инвалидами
Руководитель регионального сосудистого центра Сергей Калашников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 29 сентября рассказал, что 80% пациентов, перенесших инсульт, становятся инвалидами.
«Оставшиеся 20% имеют риск повторного развития инсульта в течение года, - отметил Калашников. – Инсульт – это признак того, что в организме настолько все изломано и испорчено, что это начинает проявляться в таких заболеваниях».
По словам врача, в регионе не так давно появились программы реабилитации для пациентов, перенесших инсульт.
«Даже при хорошем исходе и реабилитации не более 30% пациентов будут адаптированы к прежней жизни», - добавил Калашников.
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