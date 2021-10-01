На 40% снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Псковской области

16:55, 29 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области на 40% снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказал руководитель регионального сосудистого центра Сергей Калашников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 29 сентября.

«Смертность в регионе от сердечно-сосудистых заболеваний снижается с 2011 года, - отметил Калашников. – За это время она снизилась значительно, процентов на 40».

По словам врача, ежегодно от этого вида заболеваний умирает около 6,5 тысячи жителей Псковской области. Всего в регионе зарегистрировано около 30 тысяч человек с хронической ишемической болезнью сердца.