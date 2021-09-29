Более 6700 самозанятых зарегистрировано в Псковской области

17:09, 29 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области зарегистрировано более 6700 самозанятых. Об этом рассказала начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС по Псковской области Светлана Владимирова на круглом столе в медиацентре ПАИ, передает корреспондент Псковского агентства информации.

На 1 сентября 2021 года в качестве самозанятых зарегистрировано 6714 граждан, 280 из которых вступили в систему добровольного страхования.

«Из 6714 не все исключительно самозанятые: у кого-то это просто дополнительный доход, источник дохода, у кого-то есть основное место работы – это не запрещено законодательством», - отметила Светлана Владимирова.

При этом спикер отметила, что сдача квартиры в аренду может быть зарегистрирована как самозанятость, и это очень выгодно, потому что ставка всего лишь 4% вместо 13%, которая ранее была, если человек уплачивал НДФЛ.