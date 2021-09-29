Три поисково-спасательных отряда приняли участие в соревновании по ликвидации ЧС техногенного характера в Гдове

17:49, 29 сентября 2021, ПАИ

С 2011 года проводятся соревнования среди спасателей региона по ликвидации происшествий разного характера. Сегодня впервые участники смогли посоревноваться в ликвидации ЧС техногенного характера, сообщила газета «Гдовская заря».

Участие приняли три поисково-спасательных отряда из Великих Лук, Пскова и Гдова.



Фото: газета "Гдовская заря"

Фото: газета "Гдовская заря"

Фото: газета "Гдовская заря"

Фото: газета "Гдовская заря"

Фото: газета "Гдовская заря"

Фото: газета "Гдовская заря"

Фото: газета "Гдовская заря"

Фото: газета "Гдовская заря"

Фото: газета "Гдовская заря"

Фото: газета "Гдовская заря"

Фото: газета "Гдовская заря"

Фото: газета "Гдовская заря"

Фото: газета "Гдовская заря"

Фото: газета "Гдовская заря"

Фото: газета "Гдовская заря"

Фото: газета "Гдовская заря"

Фото: газета "Гдовская заря"

Фото: газета "Гдовская заря"

Фото: газета "Гдовская заря"

Фото: газета "Гдовская заря"

Фото: газета "Гдовская заря"

Фото: газета "Гдовская заря"

Фото: газета "Гдовская заря"























Участников поприветствовал заместитель начальника управления гражданской обороны Главного управления МЧС России по Псковской области Андрей Кириллов.

По итогам соревнования первое место занял ПСО Великих Лук. На втором месте Гдов, и последнее место досталось отряду города Пскова.