Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Три поисково-спасательных отряда приняли участие в соревновании по ликвидации ЧС техногенного характера в Гдове

Фото: "Гдовская заря"

С 2011 года проводятся соревнования среди спасателей региона по ликвидации происшествий разного характера. Сегодня впервые участники смогли посоревноваться в ликвидации ЧС техногенного характера, сообщила газета «Гдовская заря».

Участие приняли три поисково-спасательных отряда из Великих Лук, Пскова и Гдова.

  • Три поисково-спасательных отряда приняли участие в соревновании по ликвидации ЧС техногенного характера в Гдове
    Фото: газета "Гдовская заря"
  • Три поисково-спасательных отряда приняли участие в соревновании по ликвидации ЧС техногенного характера в Гдове
    Фото: газета "Гдовская заря"
  • Три поисково-спасательных отряда приняли участие в соревновании по ликвидации ЧС техногенного характера в Гдове
    Фото: газета "Гдовская заря"
  • Три поисково-спасательных отряда приняли участие в соревновании по ликвидации ЧС техногенного характера в Гдове
    Фото: газета "Гдовская заря"
  • Три поисково-спасательных отряда приняли участие в соревновании по ликвидации ЧС техногенного характера в Гдове
    Фото: газета "Гдовская заря"
  • Три поисково-спасательных отряда приняли участие в соревновании по ликвидации ЧС техногенного характера в Гдове
    Фото: газета "Гдовская заря"
  • Три поисково-спасательных отряда приняли участие в соревновании по ликвидации ЧС техногенного характера в Гдове
    Фото: газета "Гдовская заря"
  • Три поисково-спасательных отряда приняли участие в соревновании по ликвидации ЧС техногенного характера в Гдове
    Фото: газета "Гдовская заря"
  • Три поисково-спасательных отряда приняли участие в соревновании по ликвидации ЧС техногенного характера в Гдове
    Фото: газета "Гдовская заря"
  • Три поисково-спасательных отряда приняли участие в соревновании по ликвидации ЧС техногенного характера в Гдове
    Фото: газета "Гдовская заря"
  • Три поисково-спасательных отряда приняли участие в соревновании по ликвидации ЧС техногенного характера в Гдове
    Фото: газета "Гдовская заря"
  • Три поисково-спасательных отряда приняли участие в соревновании по ликвидации ЧС техногенного характера в Гдове
    Фото: газета "Гдовская заря"

Участников поприветствовал заместитель начальника управления гражданской обороны Главного управления МЧС России по Псковской области Андрей Кириллов.

По итогам соревнования первое место занял ПСО Великих Лук. На втором месте Гдов, и последнее место досталось отряду города Пскова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас водительские права?
Проголосовать >>>

29 сентября 2021

Пригородная пассажирская компания анонсировала запуск поезда Великие Луки – Себеж

29 сентября 2021

В Детском парке снова установили силомер
29 сентября 2021

Три поисково-спасательных отряда приняли участие в соревновании по ликвидации ЧС техногенного характера в Гдове
29 сентября 2021

Путин сообщил о 30 заболевших COVID-19 в его окружении
29 сентября 2021

Водитель сбил женщину-пешехода и скрылся с места ДТП в Великих Луках
29 сентября 2021

Более 6700 самозанятых зарегистрировано в Псковской области
29 сентября 2021

1007 случаев коронавируса выявили в Псковской области за неделю
29 сентября 2021

На 40% снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...