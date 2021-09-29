Псковская труппа представит новый бэби-спектакль на международном театральном фестивале в Москве

17:26, 29 сентября 2021, ПАИ

Бэби-спектакль Псковского театра драмы «Невероятные приключения голубя Петра» вошел в программу детского фестиваля современного искусства «Территория.Kids», который пройдёт в Москве с 22 по 31 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

«Территория» – международный фестиваль-школа современного искусства, который объединяет в своей программе проекты, созданные признанными художниками со всего мира, и открывает новые имена. В этом году он пройдет уже в 16-й раз, однако детский фестиваль «Территория.Kids» состоится впервые. В программе фестиваля: театральная компания Wang Ramirez (Франция), Театральная лаборатория Яны Туминой (Санкт-Петербург), «Театр предмета» (Москва), Российский академический Молодежный театр (Москва), Московский театр «Новая Опера» имени Е. В. Колобова и другие.

«Невероятные приключения голубя Петра» – новый бэби-спектакль Псковского театра драмы, который будет интересен детям в возрасте от 2 до 6 лет. Артисты предлагают малышам отправиться в увлекательное путешествие вслед за отважным голубем по имени Петр. Вместе с героем детям предстоит познакомиться с экзотическими странами и их обитателями. Зрителей ожидают куклы без штоков, так напоминающие привычные игрушки, красочный видеоконтент, захватывающая история, придуманная современным драматургом Юлией Поспеловой, и дружеское общение с молодыми артистами. А расскажет историю о голубе Петре маститая и признанная актриса – заслуженная артистка России Галина Федоровна Шукшанова.

Премьера спектакля «Невероятные приключения голубя Петра» состоялась в Пскове в мае этого года и уже полюбилась публике: голубь Петр стал одним из любимых персонажей маленьких зрителей.

В Москве труппа представит спектакль 31 октября на площадке Образовательного центра ММОМА, а псковичи могут посетить спектакль 2, 10 и 24 октября. Цена билета: 200 рублей.

Узнать подробности о спектакле можно на официальном сайте Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина.