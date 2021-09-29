Гайд по спектаклям Псковского драмтеатра, которые точно понравятся учителям

17:35, 29 сентября 2021, ПАИ

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина рекомендует спектакли, на которые можно подарить билеты педагогу в профессиональный праздник – День учителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

1. «Пленные духи», почти анекдот (9, 10, 27 октября)

В театре советуют обратить внимание на премьерный спектакль «Пленные духи» –изящную и озорную комедию о первой встрече Александра Блока и Любови Менделеевой. В основе спектакля – пьеса известных современных драматургов, филологов, знатоков Серебряного века братьев Пресняковых. «Пленные духи» можно причислить к разряду «умных» комедий, при этом создатели спектакля убеждены: интеллектуальный юмор тоже может вызвать гомерический смех.

Режиссер спектакля – заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии Республики Башкортостан Айрат Абушахманов.

2. «Соседи», лирическая комедия (12, 13 октября)

Добрая, по-хорошему незамысловатая комедия «Соседи» напомнит зрителям обаятельные советские киноленты – чуть-чуть наивные, очень смешные и необычайно трогательные. Самоотверженные соседи готовы на всё, чтобы отстоять свой старый дом. Но в жилищном вопросе ли дело, когда параллельно этой остросюжетной линии зарождается любовь между молодыми людьми… Золотой актерский состав (народный артист России Юрий Новохижин, заслуженные артисты России Надежда Чепайкина, Сергей Попков, Виктор Яковлев) и ретрохиты – козыри этой ностальгической комедии в постановке Александра Кладько.

3. «Таланты и поклонники» (17 октября)

Один из самых красивых спектаклей Псковского театра драмы по пьесе великого драматурга Александра Николаевича Островского приоткрывает завесу над тайнами театрального закулисья. Судьба героини, молодой актрисы Негиной, вот уже больше века находит отклик в сердцах зрителей. С кем останется Саша: с бедным женихом – студентом, который учит ее, просвещает, готовит к порядочной жизни, – или с таинственным меценатом, который обещает ей роскошь и головокружительный актерский успех? Режиссер спектакля – Владимир Золотарь. В главной роли – обворожительная Линда Ахметзянова, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска».

С полной афишей Псковского театра драмы можно ознакомиться на официальном сайте. Касса театра работает ежедневно с 09:30 до 21:00 с перерывом на обед с 15:00 до 15:30 по адресу: ул. Пушкина, 13.