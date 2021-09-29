На центральной площади Гдова меняют асфальт

18:12, 29 сентября 2021, ПАИ

Главная площадь Гдова начала обретать благоустроенный вид. Сегодня сотрудники подрядной организации ООО «Доринстрой» на спецтехнике осилили первый слой асфальтового покрытия. Как заверили специалисты корреспондента газеты "Гдовская заря", завтра «укатают» и второй. Площадь приобретает черный матовый цвет.



Эти работы проводятся в рамках второго этапа благоустройства городской площади. Средства на ремонт выделены в рамках программы «Выполнение работ по обеспечению сохранности и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог». Сумма контракта — 5 778 738 рублей.



Работы первого этапа были реализованы в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Подрядчиком, выполнившим работы по устройству тротуаров и центра площади был ИП Багратуни, который завершил работы ещё в конце мая. Сумма того контракта составила 2 433 617,76 рублей.

