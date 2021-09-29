Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Жилконтора

На центральной площади Гдова меняют асфальт

Работы проводились в два этапа. Фото Гдовская заря

Главная площадь Гдова начала обретать благоустроенный вид. Сегодня сотрудники подрядной организации ООО «Доринстрой» на спецтехнике осилили первый слой асфальтового покрытия. Как заверили специалисты корреспондента газеты "Гдовская заря", завтра «укатают» и второй. Площадь приобретает черный матовый цвет.

Эти работы проводятся в рамках второго этапа благоустройства городской площади. Средства на ремонт выделены в рамках программы «Выполнение работ по обеспечению сохранности и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог». Сумма контракта — 5 778 738 рублей.

Работы первого этапа были реализованы в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Подрядчиком, выполнившим работы по устройству тротуаров и центра площади был ИП Багратуни, который завершил работы ещё в конце мая. Сумма того контракта составила 2 433 617,76 рублей.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас водительские права?
Проголосовать >>>

29 сентября 2021

На центральной площади Гдова меняют асфальт
23 сентября 2021

В Великих Луках принимали придомовую территорию по улице Тенистой, 31
22 сентября 2021

В Локнянском районе принимают заявки на догазификацию
21 сентября 2021

«Псковжилстрой» сообщает о старте продаж квартир в новом доме на улице Завеличенской
20 сентября 2021

В Псковском районе возобновили приём заявок на доставку газа в баллонах
03 сентября 2021

Глава Великих Лук Николай Козловский озвучил начало отопительного сезона в городе
27 августа 2021

«Россети Северо-Запад» направят в полицию заявление на дорожников, повредивших кабельную линию в Пскове
25 августа 2021

Ежегодно городское поселение «Гдов» вручает премии трудолюбивым жителям за порядок и красоту у дома и в подъездах

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...